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Бой с участием Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC Fight Night

Бой с участием Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC Fight Night
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Пресс-служба UFC анонсировала поединок, который станет главным событием турнира UFC Fight Night, запланированного на 18 сентября. В нём сойдутся бывший претендент на титул в легчайшем весе американец Кори Сэндхаген и представитель Китая Сун Ядун.

На этом же турнире сразятся 33-летний грузинский боец Гига Чикадзе, выступающий в полулёгком весе, и 29-летний представитель США Содик Юсуфф.

Напомним, в последнем поединке Сэндхаген встречался с россиянином Петром Яном. Бой проходил в конце октября 2021 года и завершился победой Яна решением судей. Ядун в последнем бою, который прошёл в марте этого года, одолел Марлона Мораеса, представляющего Бразилию.

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