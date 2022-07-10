Бой с участием Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC Fight Night

Пресс-служба UFC анонсировала поединок, который станет главным событием турнира UFC Fight Night, запланированного на 18 сентября. В нём сойдутся бывший претендент на титул в легчайшем весе американец Кори Сэндхаген и представитель Китая Сун Ядун.



На этом же турнире сразятся 33-летний грузинский боец Гига Чикадзе, выступающий в полулёгком весе, и 29-летний представитель США Содик Юсуфф.



Напомним, в последнем поединке Сэндхаген встречался с россиянином Петром Яном. Бой проходил в конце октября 2021 года и завершился победой Яна решением судей. Ядун в последнем бою, который прошёл в марте этого года, одолел Марлона Мораеса, представляющего Бразилию.