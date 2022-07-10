Дос Аньос обратился к Физиеву, после того как проиграл ему нокаутом
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Бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос разместил новый пост в своих социальных сетях, где поздравил своего соперника Рафаэля Физиева с одержанной над ним победой.
«Поздравляю, Рафаэль. Отличная победа. Было забавно, ты здорово меня поймал. Наслаждайся этим успехом», — написал бразильский боец.
«Это честь для меня», — ответил Физиев.
Напомним, Физиев праздновал победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Этот триумф стал для него уже шестым кряду в американском промоушене. При этом Физиев потерпел только одно поражение, которое состоялось ещё во время его дебюта в лиге. Всего в смешанных единоборствах на его счету 12 побед, восемь из которых – нокаутом. Дос Аньос же потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.
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