«Кто не понимает, пошли вы на фиг». Физиев объяснил, зачем вызвал Надаля

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев рассказал, почему бросил вызов известному теннисисту Рафаэлю Надалю.



«Теперь надо узнать, кто лучший Рафа в спорте! Рафаэль Надаль, я могу побить его», — сказал Физиев сразу после победы, одержанной в бою с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом в главном поединке турнира UFC Вегас 58.



«Никакого списка у меня нет. Но смешно же получается? Это же всё-таки шоу. Все думают, вот, чего они болтают, он что-то базарит, много на Конора, он не заслужил, радуйся, что тебя Конор заметил. Но вам же всем интересно, друзья. Не забывайте, что это не просто бои, мы не просто друг другу морды бьём. Мы стараемся делать шоу, чтобы вам было интересно, чтобы вы утром улыбнулись и весь день ходили улыбающимися. Потом бы кто-то больше начал любить свою жену, кто-то цветы с хорошим настроением своей женщине или маме купил бы. Это не просто мордобитие, мы стараемся для вас, чтобы вы чуть больше улыбались, тем более при всех нынешних проблемах наших. Я стараюсь, а те, кто не понимает, пошли вы на фиг», – сказал Физиев на YouTube-канале UFC Russia.