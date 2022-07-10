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«Великая победа». Стерлинг — о поединке Физиева и дос Аньоса на UFC Вегас 58

«Великая победа». Стерлинг — о поединке Физиева и дос Аньоса на UFC Вегас 58
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о поединке с участием представителя Азербайджана Рафаэля Физиева и бразильского бойца Рафаэля дос Сантоса. Их противостояние состоялось на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 58 в ночь с 9 на 10 июля мск и завершилось победой Физиева нокаутом в последнем раунде.

«Я действительно думаю, что Рафаэль дос Аньос получил сильное повреждение, но я всё равно хотел посмотреть, сможет ли он восстановиться. Это игра, где всё может определить какая-либо мелочь. Великая победа Физиева!» — написал Стерлинг.

Ранее Физиев объяснил, почему бросил вызов легендарному испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном:

Вырубил легенду и вызвал на бой Надаля. Физиев спас турнир UFC. Видео Вырубил легенду и вызвал на бой Надаля. Физиев спас турнир UFC. Видео
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