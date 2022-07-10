«Великая победа». Стерлинг — о поединке Физиева и дос Аньоса на UFC Вегас 58

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о поединке с участием представителя Азербайджана Рафаэля Физиева и бразильского бойца Рафаэля дос Сантоса. Их противостояние состоялось на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 58 в ночь с 9 на 10 июля мск и завершилось победой Физиева нокаутом в последнем раунде.



«Я действительно думаю, что Рафаэль дос Аньос получил сильное повреждение, но я всё равно хотел посмотреть, сможет ли он восстановиться. Это игра, где всё может определить какая-либо мелочь. Великая победа Физиева!» — написал Стерлинг.



Ранее Физиев объяснил, почему бросил вызов легендарному испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном: