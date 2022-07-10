Боец UFC Физиев рассказал, в каком формате хотел бы сразиться с Надалем

Известный боец UFC Рафаэль Физиев, представляющий Азербайджан, рассказал о формате, в котором хотел помериться силами с испанским теннисистом, 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.
«Первые четыре раунда — теннис, пятый раунд — ММА», — написал Физиев в своих социальных сетях.
Напомним, Физиев бросил вызов Надалю сразу после победы, которую он одержал в поединке с бразильским бойцом Рафаэлем дос Аньосом. Их противостояние проходило на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 58 в ночь с 9 на 10 июля мск. Физиев праздновал победу нокаутом. Всего в смешанных единоборствах на его счету 12 побед, восемь из которых – нокаутом. Дос Аньос потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.
Что едят теннисисты в перерывах матчей?
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