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Сехудо: Физиев представляет угрозу для всех в лёгком весе UFC

Сехудо: Физиев представляет угрозу для всех в лёгком весе UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо разместил новый пост в своих социальных сетях, где комплиментарно высказался об азербайджанском бойце ММА Рафаэле Физиеве после его победы в поединке с представителем Бразилии Рафаэлем дос Сантосом на турнире UFC Вегас 58.

«Физиев очень опасен. Хорошо поставленный удар, кардио и защита от тейкдаунов. Этот чувак представляет угрозу для всех в лёгком весе», — написал Сехудо.

Напомним, Физиев одолел дос Аньоса нокаутом в последнем раунде. Этот успех стал для него уже шестым кряду в UFC, при этом он потерпел лишь одно поражение в американском промоушене, которое случилось в его дебютном поединке.

Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона:

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