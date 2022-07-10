Сехудо: Физиев представляет угрозу для всех в лёгком весе UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо разместил новый пост в своих социальных сетях, где комплиментарно высказался об азербайджанском бойце ММА Рафаэле Физиеве после его победы в поединке с представителем Бразилии Рафаэлем дос Сантосом на турнире UFC Вегас 58.
«Физиев очень опасен. Хорошо поставленный удар, кардио и защита от тейкдаунов. Этот чувак представляет угрозу для всех в лёгком весе», — написал Сехудо.
Напомним, Физиев одолел дос Аньоса нокаутом в последнем раунде. Этот успех стал для него уже шестым кряду в UFC, при этом он потерпел лишь одно поражение в американском промоушене, которое случилось в его дебютном поединке.
Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона:
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