«На него пояс всё равно не налезет». А. Емельяненко поддел Дацика. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил у себя в телеграм-канале новый пост, где подшутил над своим будущим соперником Вячеславом Дациком. Их поединок должен состояться в сентябре.



«Хороший пояс для моей коллекции трофеев. А Дацик пусть не расстраивается, на него он всё равно не налезет», — написал Емельяненко.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александра Емельяненко.

Напомним, Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.



Александр не выступал с февраля, когда в бою на голых кулаках победил судейским решением ветерана ММА Джеффа Монсона.

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