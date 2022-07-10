Скандальный экс-чемпион в четырёх весах Эдриен Бронер вернётся на ринг 21 августа
Поделиться
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, американский боксёр Эдриен Бронер (34-4-1, 24 KO) вернётся на ринг 21 августа в Лос-Анджелесе (США), сообщают сразу несколько авторитетных источников.
Соперником 32-летнего Бронера станет бывший чемпион в лёгком весе (до 61,2 кг) и соотечественник, 32-летний Омар Фигероа-младший (28-2-1, 19 KO).
Бронер не выступал с февраля прошлого года, когда в спорном бою одолел единогласным судейским решением на тот момент непобеждённого пуэрториканского проспекта Джовани Сантьяго (14-2-1, 10 KO) и вернулся после двухлетнего простоя. Фигероа в мае уступил по очкам бывшему претенденту на титул в полусреднем весе (до 66,7 кг) и земляку Абелю Рамосу (27-5-2, 21 KO).
Комментарии
- 10 июля 2022
-
19:54
-
19:10
-
17:58
-
17:16
-
16:56
-
16:36
-
15:33
-
15:07
-
14:23
-
13:42
-
12:36
-
12:25
-
11:46
-
11:33
-
10:50
-
10:41
-
09:44
-
09:33
-
09:14
-
08:57
-
08:44
-
08:09
-
07:51
-
07:47
-
07:42
-
07:27
-
07:18
-
07:15
-
06:59
-
06:39
-
06:05
-
05:30
-
04:24
-
03:34
-
02:22
Партнерский контент