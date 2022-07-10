Скандальный экс-чемпион в четырёх весах Эдриен Бронер вернётся на ринг 21 августа

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, американский боксёр Эдриен Бронер (34-4-1, 24 KO) вернётся на ринг 21 августа в Лос-Анджелесе (США), сообщают сразу несколько авторитетных источников.

Соперником 32-летнего Бронера станет бывший чемпион в лёгком весе (до 61,2 кг) и соотечественник, 32-летний Омар Фигероа-младший (28-2-1, 19 KO).

Бронер не выступал с февраля прошлого года, когда в спорном бою одолел единогласным судейским решением на тот момент непобеждённого пуэрториканского проспекта Джовани Сантьяго (14-2-1, 10 KO) и вернулся после двухлетнего простоя. Фигероа в мае уступил по очкам бывшему претенденту на титул в полусреднем весе (до 66,7 кг) и земляку Абелю Рамосу (27-5-2, 21 KO).