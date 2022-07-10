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Рафаэль Физиев назвал желаемого соперника после победы над дос Аньосом

Рафаэль Физиев назвал желаемого соперника после победы над дос Аньосом
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Десятый номер рейтинга лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев высказался о возможном сопернике после досрочной победы над бразильским экс-чемпионом и ветераном Рафаэлем дос Аньосом, поединок с которым состоялся сегодня, 10 июля, на турнире UFC Вегас 58.

«Вы все и так знаете, что я хочу подраться с Гэтжи. Гэтжи, если ты ещё раз хочешь подраться с парнем с жёлтыми волосами [Оливейрой], то нам нужно узнать, кто из нас лучший. Это отличный матч для нас с тобой. Если ты готов и если ты не боишься, тогда не говори ерунды и погнали», – сказал боец на послематчевой пресс-конференции.

Успех на UFC Вегас 58 стал для Рафаэля Физиева уже шестым подряд в UFC. Своё единственное поражение в американском промоушене, датированное апрелем 2019 года, он получил в бою с россиянином Магомедом Мустафаевым.

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