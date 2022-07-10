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Чейл Соннен: Пратт не должен извиняться перед Адесаньей, он сказал правду

Чейл Соннен: Пратт не должен извиняться перед Адесаньей, он сказал правду
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Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен прокомментировал публичное извинение голливудского актёра Криса Пратта перед чемпионом организации в среднем весе (до 84 кг), новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

Напомним, Пратт раскритиковал Адесанью за выступление в бою с американцем Джаредом Каннонье на турнире UFC 276, однако после извинился.

«Это ведь правда. Я не считаю, что Крис Пратт должен был извиняться. Как по мне, наше сообщество должно сказать: «Эй, Крис, спасибо тебе!» Мы знаем, что ты не обязан был это говорить, и тебе не заплатили за то, чтобы ты пришёл на турнир. Ты сказал то, что многие из нас хотели бы сказать. Он оказался достаточно добрым парнем для того, чтобы извиниться», – сказал Соннен на своём YouTube-канале.

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