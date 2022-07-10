Чейл Соннен: Пратт не должен извиняться перед Адесаньей, он сказал правду
Поделиться
Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен прокомментировал публичное извинение голливудского актёра Криса Пратта перед чемпионом организации в среднем весе (до 84 кг), новозеландцем Исраэлем Адесаньей.
Напомним, Пратт раскритиковал Адесанью за выступление в бою с американцем Джаредом Каннонье на турнире UFC 276, однако после извинился.
«Это ведь правда. Я не считаю, что Крис Пратт должен был извиняться. Как по мне, наше сообщество должно сказать: «Эй, Крис, спасибо тебе!» Мы знаем, что ты не обязан был это говорить, и тебе не заплатили за то, чтобы ты пришёл на турнир. Ты сказал то, что многие из нас хотели бы сказать. Он оказался достаточно добрым парнем для того, чтобы извиниться», – сказал Соннен на своём YouTube-канале.
Новость по темеСоннен: бой с Перейрой внёс бы ясность в отношении Чимаева
Комментарии
- 10 июля 2022
-
20:51
-
19:54
-
19:10
-
17:58
-
17:16
-
16:56
-
16:36
-
15:33
-
15:07
-
14:23
-
13:42
-
12:36
-
12:25
-
11:46
-
11:33
-
10:50
-
10:41
-
09:44
-
09:33
-
09:14
-
08:57
-
08:44
-
08:09
-
07:51
-
07:47
-
07:42
-
07:27
-
07:18
-
07:15
-
06:59
-
06:39
-
06:05
-
05:30
-
04:24
-
03:34
Партнерский контент