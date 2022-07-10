«Он не пытался победить красиво». Дэвид Хэй раскритиковал Бивола за бой с Канело

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, британец Дэвид Хэй раскритиковал выступление российского чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола в бою с мексиканцем Саулем Альваресом, который состоялся в мае этого года.

«Да, Канело проиграл Биволу, но он дрался с парнем, который обладает большими данными, если говорить о телосложении. К тому же у Бивола был поставленный план на бой – он не пытался победить красиво.

Что же касается Канело, то он всегда старается произвести впечатление на фанатов, выступая на больших стадионах. Он развивал свой стиль под болельщиков, однако его соперник, полутяжеловес, захотел победить по очкам», – сказал Хэй в интервью YouTube-каналу DAZN Boxing.