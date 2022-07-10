Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Эррола Спенса: Бивол не должен спускаться в вес Канело ради реванша

Тренер Эррола Спенса: Бивол не должен спускаться в вес Канело ради реванша
Комментарии

Деррик Джеймс, тренер американского чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) Эррола Спенса, высказался о поединке между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Дмитрием Биволом, который состоялся в мае в США.

«Вот почему Канело не может считаться лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Потому что лидеру «pound-for-pound» должны задавать вопрос, как далеко он способен зайти. И Канело ответил на него, когда поднялся в полутяжёлый вес.

На месте Бивола я бы не стал спускаться в вес Канело. Зачем? Это Канело поднимался и пытался отобрать чемпионский пояс. Канело достиг своего предела. Он встретился с парнем, который оказался быстрее его, хотя скорость была его преимуществом. Так он побеждал больших парней. Сейчас же он этого не смог», – сказал Джеймс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Новость по теме
«Он не пытался победить красиво». Дэвид Хэй раскритиковал Бивола за бой с Канело
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022