Тренер Эррола Спенса: Бивол не должен спускаться в вес Канело ради реванша

Деррик Джеймс, тренер американского чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) Эррола Спенса, высказался о поединке между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Дмитрием Биволом, который состоялся в мае в США.
«Вот почему Канело не может считаться лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Потому что лидеру «pound-for-pound» должны задавать вопрос, как далеко он способен зайти. И Канело ответил на него, когда поднялся в полутяжёлый вес.
На месте Бивола я бы не стал спускаться в вес Канело. Зачем? Это Канело поднимался и пытался отобрать чемпионский пояс. Канело достиг своего предела. Он встретился с парнем, который оказался быстрее его, хотя скорость была его преимуществом. Так он побеждал больших парней. Сейчас же он этого не смог», – сказал Джеймс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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