Промоутер Джошуа назвал десятку лучших супертяжеловесов в истории, включив бойца в список

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), привёл свой список десяти величайших бойцов в истории дивизиона.

Примечательно, что в рейтинг попали и сам Джошуа, и его действующий соперник – украинец Александр Усик (19-0, 13 KO).

1. Мохаммед Али (США).

2. Джо Фрейзер (США).

3. Майк Тайсон (США).

4. Леннокс Льюис (Великобритания).

5. Сонни Листон (США).

6. Эвандер Холифилд (США).

7. Риддик Боу (США).

8. Джордж Форман (США).

9. Тайсон Фьюри (Великобритания), Энтони Джошуа (Великобритания) и Александр Усик (Украина).

Ранее прогнозом на реванш Усика и Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии, поделился кубинский экс-претендент на титул Луис Ортис.