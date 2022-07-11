Альварес ответил на слова бывшего промоутера о том, что он проиграл Биволу из-за гольфа

Бывший лидер рейтинга «pound-for-pound» Сауль Альварес ответил во время пресс-тура, посвящённого третьему поединку с Геннадием Головкиным, на слова своего бывшего промоутера Оскара де ла Хойи.
Ранее де ла Хойя заявил, что Альварес стал меньше тренироваться из-за любви к гольфу, что и сказалось на его выступлении в бою с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.
«Правда есть правда. Я вижу всё, и, вы знаете, Канело слишком много играет в гольф. Я не шучу. Он часто играет в гольф. Я также в своё время играл между боями, и это забирает много сил. Вы можете простоять на поляне шесть часов. А боец должен сохранять концентрацию», – сказал промоутер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
«Нет-нет… я проиграл, потому что я проиграл. Не из-за гольфа или чего-то другого. Я играл в гольф ещё три года назад, и я стал абсолютным чемпионом мира. Так что это не причина», – ответил Канело.
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