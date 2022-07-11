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«Друзей много не бывает». Хабиб опубликовал новое фото

«Друзей много не бывает». Хабиб опубликовал новое фото
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Известный российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в социальных сетях.

На фотографии Нурмагомедов запечатлён в обнимку с конём.

«Друзей много не бывает», — подписал фотографию спортсмен.

Напомним, в октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу в бою с представителем США Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, после чего объявил о решении завершить карьеру. В его активе 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба единственным с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Отметим, ранее Хабиб был введён в зал славы UFC.

Хабиб показал, как накачать плечи.

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