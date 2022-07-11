«Новая неделя пахоты началась!» Александр Емельяненко показал видео тренировки

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своём телеграм-канале опубликовал новое видео своей тренировки.

«Новая неделя пахоты началась! Всем хорошего дня и отличного настроения», — подписал видео Александр.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Александра Емельяненко.

Напомним, в последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Поединок проходил в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени на голых кулаках. Победу решением судей одержал Емельяненко.



Недавно Александр Емельяненко рассказал о своём восстановлении и подготовке к бою с соотечественником Вячеславом Дациком, который должен пройти в сентябре нынешнего года.

Александр Емельяненко показал бой с тенью.