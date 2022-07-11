Физиев: топ-5 лёгкого дивизиона давно не меняется. Нужна свежая кровь, новые разбитые носы

Десятый номер рейтинга лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев рассказал о том, что он хотел бы подраться с польским бойцом Матеушем Гамротом.
«Скорее всего, я окажусь на седьмой строчке рейтинга лёгкого дивизиона, а Матеуш Гамрот — на восьмой строчке, поэтому можно устроить этот бой.
Я пока что ничего не добился в этом спорте, но я думаю, что парни из топ-5 должны драться с новым поколением бойцов. Чтобы я подрался с кем-то из топ-5 – и Матеуш с кем-то из топ-5.
Топ-5 уже давно не меняется… Нам нужна новая кровь, новые разбитые носы», — приводит слова Физиева Sportskeeda.
На UFC Вегас 58 Физиев оказался сильнее Рафаэля дос Аньоса. Этот успех стал для Рафаэля Физиева уже шестым подряд в UFC. Своё единственное поражение в американском промоушене, датированное апрелем 2019 года, он получил в бою с россиянином Магомедом Мустафаевым.
- 11 июля 2022
-
12:39
-
12:01
-
10:43
-
10:31
-
09:45
-
08:14
-
06:00
-
01:22
- 10 июля 2022
-
23:09
-
23:05
-
22:38
-
22:33
-
22:03
-
20:51
-
19:54
-
19:10
-
17:58
-
17:16
-
16:56
-
16:36
-
15:33
-
15:07
-
14:23
-
13:42
-
12:36
-
12:25
-
11:46
-
11:33
-
10:50
-
10:41
-
09:44
-
09:33
-
09:14
-
08:57
-
08:44