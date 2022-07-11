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Физиев: топ-5 лёгкого дивизиона давно не меняется. Нужна свежая кровь, новые разбитые носы

Физиев: топ-5 лёгкого дивизиона давно не меняется. Нужна свежая кровь, новые разбитые носы
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Десятый номер рейтинга лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев рассказал о том, что он хотел бы подраться с польским бойцом Матеушем Гамротом.

«Скорее всего, я окажусь на седьмой строчке рейтинга лёгкого дивизиона, а Матеуш Гамрот — на восьмой строчке, поэтому можно устроить этот бой.

Я пока что ничего не добился в этом спорте, но я думаю, что парни из топ-5 должны драться с новым поколением бойцов. Чтобы я подрался с кем-то из топ-5 – и Матеуш с кем-то из топ-5.

Топ-5 уже давно не меняется… Нам нужна новая кровь, новые разбитые носы», — приводит слова Физиева Sportskeeda.

На UFC Вегас 58 Физиев оказался сильнее Рафаэля дос Аньоса. Этот успех стал для Рафаэля Физиева уже шестым подряд в UFC. Своё единственное поражение в американском промоушене, датированное апрелем 2019 года, он получил в бою с россиянином Магомедом Мустафаевым.

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