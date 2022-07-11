Саид Нурмагомедов рассказал, когда планирует провести следующий бой

Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов рассказал, когда собирается провести следующий поединок после победы над бразильцем Дугласом Силвой де Андраде.
Напомним, противостояние состоялось на турнире UFC Вегас 58 в ночь с 9 на 10 июля мск. Саид праздновал победу единогласным решением судей.
«Я возьму перерыв на одну-две недели, а затем продолжу тренировки. Буду готов вернуться в октагон в начале-конце октября. И приму бой с любым соперником», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после боя.
Саид одержал свою пятую победу в UFC, ранее он потерпел одно поражение – от Раони Барселоса в 2019 году. Всего в ММА на его счету 17 побед при двух неудачных поединках. Для его 37-летнего оппонента это поражение стало пятым за карьеру при 25 победах.
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