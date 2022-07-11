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Саид Нурмагомедов рассказал, когда планирует провести следующий бой

Саид Нурмагомедов рассказал, когда планирует провести следующий бой
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Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов рассказал, когда собирается провести следующий поединок после победы над бразильцем Дугласом Силвой де Андраде.

Напомним, противостояние состоялось на турнире UFC Вегас 58 в ночь с 9 на 10 июля мск. Саид праздновал победу единогласным решением судей.

«Я возьму перерыв на одну-две недели, а затем продолжу тренировки. Буду готов вернуться в октагон в начале-конце октября. И приму бой с любым соперником», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после боя.

Саид одержал свою пятую победу в UFC, ранее он потерпел одно поражение – от Раони Барселоса в 2019 году. Всего в ММА на его счету 17 побед при двух неудачных поединках. Для его 37-летнего оппонента это поражение стало пятым за карьеру при 25 победах.

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