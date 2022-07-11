Тони Фергюсон: пришло время для спаррингов по ММА. Кто хочет быть следующим?
Поделиться
Американский боец ММА Тони Фергюсон обратился к своим потенциальным соперникам в социальных сетях.
«Пришло время для спаррингов по ММА. Кто хочет быть следующим? Лёгкий и полусредний вес. 29-6. Самая длинная победная серия в истории лёгкого дивизиона UFC – 12», – написал 38-летний американец, прибавив себе в рекорд несколько побед и убрав одно поражение.
В последнем бою Фергюсон уступил нокаутом соотечественнику Майклу Чендлеру. Бой проходил на UFC 274. Позже президент промоушена Дана Уайт признался, что это был самый жёсткий нокаут, который он когда-либо видел. То поражение стало для Тони четвёртым подряд. Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.
Комментарии
- 11 июля 2022
-
16:34
-
15:46
-
15:02
-
14:41
-
13:37
-
12:39
-
12:01
-
10:43
-
10:31
-
09:45
-
08:14
-
06:00
-
01:22
- 10 июля 2022
-
23:09
-
23:05
-
22:38
-
22:33
-
22:03
-
20:51
-
19:54
-
19:10
-
17:58
-
17:16
-
16:56
-
16:36
-
15:33
-
15:07
-
14:23
-
13:42
-
12:36
-
12:25
-
11:46
-
11:33
-
10:50
-
10:41
Партнерский контент