Тони Фергюсон: пришло время для спаррингов по ММА. Кто хочет быть следующим?

Американский боец ММА Тони Фергюсон обратился к своим потенциальным соперникам в социальных сетях.

«Пришло время для спаррингов по ММА. Кто хочет быть следующим? Лёгкий и полусредний вес. 29-6. Самая длинная победная серия в истории лёгкого дивизиона UFC – 12», – написал 38-летний американец, прибавив себе в рекорд несколько побед и убрав одно поражение.

В последнем бою Фергюсон уступил нокаутом соотечественнику Майклу Чендлеру. Бой проходил на UFC 274. Позже президент промоушена Дана Уайт признался, что это был самый жёсткий нокаут, который он когда-либо видел. То поражение стало для Тони четвёртым подряд. Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.