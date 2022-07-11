Опубликован полный кард турнира UFC 277 с участием Сергея Павловича и Магомеда Анкалаева

В ночь с 31 июля на 1 августа в Далласе (Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 277. За три недели до турнира стал известен полный файткард события.



В главном событии турнира в титульном поединке сойдутся чемпионка лиги в женском легчайшем весе Джулианна Пенья и чемпионка UFC в полулёгком весе Аманда Нуньес. На кону будет стоять титул, которым владеет Пенья.



В соглавном поединке турнира в бою за временный пояс в наилегчайшем весе встретятся Брэндон Морено и Кай Кара-Франс.



Кроме того, в рамках основного карда белорусский спортсмен Сергей Павлович встретится с Дерриком Льюисом, а россиянин Магомед Анкалаев будет противостоять Энтони Смиту.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC 277



Основной кард



Джулианна Пенья (чемпионка) — Аманда Нуньес (№ 1) — титульный бой в женском легчайшем весе

Брэндон Морено (№ 1) — Кай Кара-Франс (№ 2) — титульный бой за временный пояс в наилегчайшем весе

Деррик Льюис (№ 5) — Сергей Павлович (№ 11) — тяжёлый вес

Александр Пантожа (№ 4) — Алекс Перес (№ 6) — наилегчайший вес

Магомед Анкалаев (№ 4) — Энтони Смит (№ 5) — полутяжёлый вес



Предварительный кард



Дрю Добер — Рафаэл Алвес — лёгкий вес

Джастин Тафа — Дон'Тэйл Майес — тяжёлый вес

Алекс Мороно — Мэтью Семелсбергер — полусредний вес

Диего Феррейра (№ 15) — Драккар Клозе — лёгкий вес



Ранний предварительный кард



Рамиз Бразимай — Майкл Моралес — полусредний вес

Джи Йон Ким — Мария Агапова — женский наилегчайший вес

Игнасио Бахамондес — Людовит Клайн — лёгкий вес

Николае Негумереану — Игорь Потеря — полутяжёлый вес

Орион Коске — Майк Матета — полусредний вес.

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