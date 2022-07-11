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Опубликован полный кард турнира UFC 277 с участием Сергея Павловича и Магомеда Анкалаева

Опубликован полный кард турнира UFC 277 с участием Сергея Павловича и Магомеда Анкалаева
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В ночь с 31 июля на 1 августа в Далласе (Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 277. За три недели до турнира стал известен полный файткард события.

В главном событии турнира в титульном поединке сойдутся чемпионка лиги в женском легчайшем весе Джулианна Пенья и чемпионка UFC в полулёгком весе Аманда Нуньес. На кону будет стоять титул, которым владеет Пенья.

В соглавном поединке турнира в бою за временный пояс в наилегчайшем весе встретятся Брэндон Морено и Кай Кара-Франс.

Кроме того, в рамках основного карда белорусский спортсмен Сергей Павлович встретится с Дерриком Льюисом, а россиянин Магомед Анкалаев будет противостоять Энтони Смиту.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC 277

Основной кард

Джулианна Пенья (чемпионка) — Аманда Нуньес (№ 1) — титульный бой в женском легчайшем весе
Брэндон Морено (№ 1) — Кай Кара-Франс (№ 2) — титульный бой за временный пояс в наилегчайшем весе
Деррик Льюис (№ 5) — Сергей Павлович (№ 11) — тяжёлый вес
Александр Пантожа (№ 4) — Алекс Перес (№ 6) — наилегчайший вес
Магомед Анкалаев (№ 4) — Энтони Смит (№ 5) — полутяжёлый вес

Предварительный кард

Дрю Добер — Рафаэл Алвес — лёгкий вес
Джастин Тафа — Дон'Тэйл Майес — тяжёлый вес
Алекс Мороно — Мэтью Семелсбергер — полусредний вес
Диего Феррейра (№ 15) — Драккар Клозе — лёгкий вес

Ранний предварительный кард

Рамиз Бразимай — Майкл Моралес — полусредний вес
Джи Йон Ким — Мария Агапова — женский наилегчайший вес
Игнасио Бахамондес — Людовит Клайн — лёгкий вес
Николае Негумереану — Игорь Потеря — полутяжёлый вес
Орион Коске — Майк Матета — полусредний вес.

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