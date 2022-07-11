Иржи Прохазка назвал имя своего следующего желаемого оппонента

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе чешский боец Иржи Прохазка заявил, что хочет провести реванш с Гловером Тейшейрой.



«Я хочу встретиться с Гловером Тейшейрой в следующем бою. Не потому, что это будет большой бой. Дело в другом — в первом поединке моё выступление было плохим, так что я хочу решительно доказать всем, почему я стал чемпионом. Думаю, Гловер этого заслуживает. Моё предложение — хочу показать всем, почему я заслуживаю титул», — приводит слова Прохазки MMAJunkie.



Напомним поединок Прохазки и Тейшейры состоялся в ночь с 11 на 12 июня мск в Сингапуре на турнире UFC 275 и являлся главным событием спортивного мероприятия. Победу в этом противостоянии, добытую на последней минуте заключительного раунда, праздновал Прохазка.