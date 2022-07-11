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Александр Емельяненко объяснил, почему фильм о нём не показали в кинотеатрах

Александр Емельяненко объяснил, почему фильм о нём не показали в кинотеатрах
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объяснил, почему документальный фильм о нём не был показан в официальных источниках и выставлен на продажу в частную коллекцию.

«Эксклюзивный фильм обо мне выставлен на продажу в частную коллекцию. Как говорит сама режиссёр Германика, на данный момент это лучший её фильм. Хоть это и не скромно, но я с этим полностью согласен. Решение о продаже было принято после того, как платформы не смогли выложить фильм из-за цензурных ограничений.

Вся команда, которая работала над фильмом, надеется, что найдётся человек, который купит фильм с благородной целью подарить его моим фанатам и не только и выложить на общедоступные платформы. Вы можете найти этот лот на «Авито» или связаться с нами напрямую», — написал Александр Емельяненко в своём телеграм-канале.

Напомним, в последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Поединок проходил в ночь с 23 на 24 февраля мск на голых кулаках. Победу решением судей одержал Емельяненко.

Напомним, российский режиссёр Валерия Гай Германика продаёт документальный фильм «Емельяненко», который был выпущен в 2020 году, за 50 миллионов рублей.

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