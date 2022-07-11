Тренер Махачева не считает Волкановски угрозой для Ислама

Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Ислама Махачева, высказался о потенциальном бое своего подопечного с чемпионом UFC в полулёгком весе Алексом Волкановски.
«Я не думаю, что Волкановски на самом деле представляет такую большую угрозу для Ислама, как вы думаете. Ислам — большой мастер тейкдаунов, настолько, что Алекс не сможет остановить их, что бы он ни делал. Ударка Махачева очень хороша, он способен драться с Волкановски и в стойке. Так что если только Волкановски не совершит невероятного прогресса в навыках грэпплинга, я не вижу в нём большой угрозы для Ислама», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.
Предыдущий бой Махачева в феврале на турнире UFC Fight Night 202 завершился победой над Бобби Грином техническим нокаутом в первом раунде. В активе россиянина 22 победы при единственном поражении.
- 11 июля 2022
-
23:07
-
21:50
-
20:58
-
20:56
-
20:23
-
20:00
-
18:57
-
17:50
-
16:34
-
15:46
-
15:02
-
14:41
-
13:37
-
12:39
-
12:01
-
10:43
-
10:31
-
09:45
-
08:14
-
06:00
-
01:22
- 10 июля 2022
-
23:09
-
23:05
-
22:38
-
22:33
-
22:03
-
20:51
-
19:54
-
19:10
-
17:58
-
17:16
-
16:56
-
16:36
-
15:33
-
15:07