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Тренер Махачева не считает Волкановски угрозой для Ислама

Тренер Махачева не считает Волкановски угрозой для Ислама
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Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Ислама Махачева, высказался о потенциальном бое своего подопечного с чемпионом UFC в полулёгком весе Алексом Волкановски.

«Я не думаю, что Волкановски на самом деле представляет такую большую угрозу для Ислама, как вы думаете. Ислам — большой мастер тейкдаунов, настолько, что Алекс не сможет остановить их, что бы он ни делал. Ударка Махачева очень хороша, он способен драться с Волкановски и в стойке. Так что если только Волкановски не совершит невероятного прогресса в навыках грэпплинга, я не вижу в нём большой угрозы для Ислама», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.

Предыдущий бой Махачева в феврале на турнире UFC Fight Night 202 завершился победой над Бобби Грином техническим нокаутом в первом раунде. В активе россиянина 22 победы при единственном поражении.

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