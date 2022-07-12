Абдель-Азиз: Усман может стать чемпионом в тяжёлом весе
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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полусредней весовой категории Камару Усмана, считает, что его клиент способен выиграть титул в тяжёлом дивизионе.
«Камару Усман — лучший боец в полусреднем и среднем весе. Прямо сейчас Камару может стать чемпионом хоть в тяжёлом весе», — написал Али Абдель-Азиз в своих социальных сетях.
Напомним, в следующем поединке Камару Усман встретится с Леоном Эдвардсом. Бойцы должны провести поединок в ночь на 21 августа на турнире по смешанным единоборствам UFC 278.
Усман в последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года, одолел соотечественника Колби Ковингтона. Эдвардс в последний раз праздновал победу в бою с американцем Нейтом Диазом. Поединок состоялся в июне 2021-го.
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