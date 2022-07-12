Глава RCC объявил о переносе боя Шлеменко — Исмаилов

Исполнительный директор промоушена RCC Николай Клименко объявил о переносе боя между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Поединок был запланирован на конец августа.
«Мы объявили о бое в декабре прошлого года, лето подошло, мы со своей стороны на 100% готовы организовать это мероприятие, но так складывается, что спортсмены не готовы. А именно Магомед Исмаилов не успевает подготовиться к этому поединку. Его травма так быстро не заживает, он не успевает восстановиться», – сказал Клименко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
В предыдущем поединке по правилам смешанных единоборств Исмаилов проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде, а Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным решением судей.
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