Стало известно, в какие сроки состоится перенесённый бой Шлеменко и Исмаилова

Исполнительный директор промоушена RCC Николай Клименко рассказал, на какие сроки планируется перенесённый бой Шлеменко и Исмаилова. Поединок отложили из-за травмы Магомеда.

«Исмаилов просил перенести бой на конец сентября, но проблема была в том, что у Александра Шлеменко планировался бой, и из-за этого календарь немножко разбивается. То событие, где он должен принять участие в конце сентября, очень важно для него с точки зрения политики – он достаточно активный спортсмен. График сбивается, и нам приходится перенести бой на более поздний срок – середина осени или начало зимы», – сказал Клименко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

В предыдущем поединке по правилам смешанных единоборств Исмаилов проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде, а Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным решением судей.