Шлеменко проведёт бой в августе на турнире RCC, с которого снялся Исмаилов

Исполнительный директор промоушена RCC Николай Клименко сообщил, что Александр Шлеменко выступит на турнире в августе, где должен был встретиться с Магомедом Исмаиловым. Бой с Шлеменко и Исмаилова отложили из-за травмы Магомеда.

«Ближайший турнир у нас в августе, на него готовится Иван Штырков. Дата пока сохранена, 26 августа. Будет бой Александра Шлеменко, сейчас ищем ему соперника. А в соглавном бою будет Штырков», – сказал Клименко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

В предыдущем поединке по правилам смешанных единоборств Исмаилов проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде, а Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным решением судей.