Физиев стал 7-м, Царукян обошёл Фергюсона. Обновлённые рейтинги UFC
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В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные. Согласно ему, российский боец Рафаэль Физиев поднялся на три строчки в лёгком дивизионе и теперь занимает седьмую позицию.
Стоит также отметить, что американский боец Тони Фергюсон потерял сразу два места и теперь идёт 11-м. Арман Царукян, напротив, поднялся и вошёл в топ-10.
Шон О'Мэлли вышел на 11-е место в легчайшем дивизионе.
В рейтинге вне зависимости от категории также произошли изменения. Макс Холлоуэй спустился с восьмого места на 10-е, на его место встал Дейвисон Фигейреду. А Алджэмейн Стерлинг поменялся местами с Дастином Порье — чемпион легчайшего дивизиона впервые вошёл в топ-6.
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