Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Физиев стал 7-м, Царукян обошёл Фергюсона. Обновлённые рейтинги UFC

Физиев стал 7-м, Царукян обошёл Фергюсона. Обновлённые рейтинги UFC
Комментарии

В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные. Согласно ему, российский боец Рафаэль Физиев поднялся на три строчки в лёгком дивизионе и теперь занимает седьмую позицию.

Стоит также отметить, что американский боец Тони Фергюсон потерял сразу два места и теперь идёт 11-м. Арман Царукян, напротив, поднялся и вошёл в топ-10.

Шон О'Мэлли вышел на 11-е место в легчайшем дивизионе.

В рейтинге вне зависимости от категории также произошли изменения. Макс Холлоуэй спустился с восьмого места на 10-е, на его место встал Дейвисон Фигейреду. А Алджэмейн Стерлинг поменялся местами с Дастином Порье — чемпион легчайшего дивизиона впервые вошёл в топ-6.

Вырубил легенду и вызвал на бой Надаля. Физиев спас турнир UFC. Видео Вырубил легенду и вызвал на бой Надаля. Физиев спас турнир UFC. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022