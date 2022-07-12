Физиев стал 7-м, Царукян обошёл Фергюсона. Обновлённые рейтинги UFC

В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные. Согласно ему, российский боец Рафаэль Физиев поднялся на три строчки в лёгком дивизионе и теперь занимает седьмую позицию.

Стоит также отметить, что американский боец Тони Фергюсон потерял сразу два места и теперь идёт 11-м. Арман Царукян, напротив, поднялся и вошёл в топ-10.

Шон О'Мэлли вышел на 11-е место в легчайшем дивизионе.

В рейтинге вне зависимости от категории также произошли изменения. Макс Холлоуэй спустился с восьмого места на 10-е, на его место встал Дейвисон Фигейреду. А Алджэмейн Стерлинг поменялся местами с Дастином Порье — чемпион легчайшего дивизиона впервые вошёл в топ-6.