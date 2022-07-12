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«А какое ваше любимое упражнение?» А. Емельяненко показал тренировку на пресс

«А какое ваше любимое упражнение?» А. Емельяненко показал тренировку на пресс
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил в своих социальных сетях новое видео, в котором показал тренировку на пресс.

«А какое ваше любимое упражнение на пресс?» — сказал Емельяненко.

В последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок проходил в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени на голых кулаках. Победу решением судей одержал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.

Недавно Александр Емельяненко рассказал о своём восстановлении и подготовке к бою с соотечественником Вячеславом Дациком, который должен пройти в сентябре нынешнего года.

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