«А какое ваше любимое упражнение?» А. Емельяненко показал тренировку на пресс
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил в своих социальных сетях новое видео, в котором показал тренировку на пресс.
«А какое ваше любимое упражнение на пресс?» — сказал Емельяненко.
В последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок проходил в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени на голых кулаках. Победу решением судей одержал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.
Недавно Александр Емельяненко рассказал о своём восстановлении и подготовке к бою с соотечественником Вячеславом Дациком, который должен пройти в сентябре нынешнего года.
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