Шон О’Мэлли обвинил Педро Муньоса в симуляции

Боец легчайшего веса UFC американец Шон О'Мэлли вновь высказался по поводу своего поединка с Педро Муньосом.
Напомним, бой был остановлен во втором раунде после тычка в глаз со стороны О'Мэлли.
«Прежде всего, Педро говорит, что я ткнул ему пальцем в глаз… чего я не делал. Может быть, слегка, но его глаз в это время был закрыт. То, что он говорит теперь, будто у него глаз поцарапан или типа того – несколько человек сказали мне, что такое бывает, когда ветром в глаза задувает пыль. Бывает такая же травма.
Потом Муньос сказал, что я ткнул пальцами дважды. Но первый тычок в первом раунде был на самом деле ударом. Это тот удар, после которого у него заплыл левый глаз. Вот что травмировало его – удар в глаз. У меня сустав на руке до сих пор болит после того удара. Бум – прямо в глазницу.
Следом я пробил тип и попал в линию пояса. Мне случалось пинать людей по яйцам, и я чувствовал ногой бандаж, но это не тот случай. Это был фейковый фол, я пробил в живот. Сразу после этого он схватился не за яйца, а поднёс руку к глазу. Он получил удар в нижнюю часть живота и использовал время, чтобы восстановился глаз. Если бы был удар по яйцам, он держался бы за них, это больнее. Отреагировал бы иначе», — приводит слова О'Мэлли Sportskeeda.
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