Шлеменко: съезжает ли Мага с боя? Всё может быть

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о переносе поединка против Магомеда Исмаилова. Шторм не исключил, что бой в итоге может не состояться, так как у Исмаилова намечаются и другие противостояния.

«Съезжает ли Мага с боя? Всё может быть. Я сейчас вижу, что у Маги есть интересные предложения в поп-ММА, а там всё-таки другая конкуренция. Взять тот же бокс – четыре или шесть раундов по три минуты. Такой формат значительно проще, чем пять раундов по пять минут в ММА со мной, человеком, у которого большой опыт выступления в пятираундовых боях. Поэтому я, конечно, не исключаю, что Мага перестраховывается, и, если он не почувствует себя готовым на 100%, я уверен, что он не будет драться», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.