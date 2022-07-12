Шлеменко: съезжает ли Мага с боя? Всё может быть

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о переносе поединка против Магомеда Исмаилова. Шторм не исключил, что бой в итоге может не состояться, так как у Исмаилова намечаются и другие противостояния.
«Съезжает ли Мага с боя? Всё может быть. Я сейчас вижу, что у Маги есть интересные предложения в поп-ММА, а там всё-таки другая конкуренция. Взять тот же бокс – четыре или шесть раундов по три минуты. Такой формат значительно проще, чем пять раундов по пять минут в ММА со мной, человеком, у которого большой опыт выступления в пятираундовых боях. Поэтому я, конечно, не исключаю, что Мага перестраховывается, и, если он не почувствует себя готовым на 100%, я уверен, что он не будет драться», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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