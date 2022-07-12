Шлеменко объяснил, почему видит у Исмаилова хорошие шансы в бою с Дациком

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о возможном поединке Магомеда Исмаилова против Вячеслава Дацика по правилам бокса. Ранее стало известно, что бой Шлеменко и Исмаилова на турнире RCC перенесён с августа на декабрь.

«Вижу у Магомеда очень хорошие шансы. Слава – жёсткий боец однозначно, и удары у него сильнее. Но при этом не надо забывать, что Мага для него будет очень неудобным. Потому что Мага ниже него ростом, быстрее. Он будет нагибаться, наклоняться – нестандартная техника. Слава будет пытаться, психовать, бить, но Мага будет уходить и перебрасывать его. Мы увидим примерно то же, что с Дуродолой, только нигериец ещё и быстрее, чем Слава, и Мага легко с ним разобрался», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.