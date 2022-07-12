Шлеменко: расстроен, что бой с Исмаиловым перенесён. Хотел победить и пойти дальше
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о переносе поединка против Магомеда Исмаилова.
«Если честно, я предполагал, что Мага может не успеть и попросить ещё перенос. Потому что Мага такой осторожный боец, он хочет быть максимально уверенным в своей победе. Поэтому пусть готовится, надеюсь, наш поединок всё-таки состоится.
Конечно, я расстроен, что бой перенесён. Хотелось быстрее Магу победить и пойти дальше, а так вся эта история растягивается. Уже и так многое затянуто. Единственное, что меня не сильно расстраивает – у меня самого была травма. Я не просто сидел и ждал Магу. Я восстанавливался и сейчас восстанавливаюсь», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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