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Шлеменко сообщил о планах подраться на турнире собственного промоушена в сентябре

Шлеменко сообщил о планах подраться на турнире собственного промоушена в сентябре
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что хотел бы провести поединок на турнире SFC в Омске.

«У нас в этом году очень важная дата для нашего региона – это 200 лет Омской области. Мы планируем сделать турнир SFC 5 в конце сентября. У меня есть большие планы – хотелось бы выступить на самом главном торжестве, возглавить турнир. Работаем над этим», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Александр Шлеменко – президент промоушена SFC (Shlemenko Fighting Championship). В главном событии предыдущего ивента Андрей Корешков победил бразильца Леонардо Кавалейро. Шторм в предыдущем поединке одолел Артура Гусейнова единогласным решением судей.

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