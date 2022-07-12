Шлеменко рассказал о сопернике, которого ему предложили вместо Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, что его следующим соперником станет иностранный боец. Поединок состоится в августе на турнире RCC.
«Организация RCC предложила мне интересного соперника, сейчас идут с ним переговоры. Надеюсь, этот соперник и останется – у них ещё есть несколько вариантов. На самом деле, очень интересные и достойные замены. Это все иностранцы, очень хорошо зарекомендовавшие себя в ММА, серьёзные бойцы», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Ранее стало известно, что бой Александра Шлеменко против Магомеда Исмаилова перенесли с августа на декабрь из-за затянувшегося восстановления Магомеда. В предыдущем поединке Шторм одолел Артура Гусейнова единогласным решением судей.
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