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О'Мэлли: Пётр Ян такой же, как и Сехудо. Только болтает

О'Мэлли: Пётр Ян такой же, как и Сехудо. Только болтает
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Боец легчайшего веса UFC американец Шон О'Мэлли высказался по поводу возможного поединка с россиянином Петром Яном.

«Я девятый номер рейтинга. Единственный маленький грёбаный проныра, у которого нет боя, – это Пётр Ян.

Он говорил: «Эй, розовый пудель, брось мне вызов, если победишь». Мне не дали микрофон, чтобы я мог это сделать.

Я думаю, что он такой же, как Генри Сехудо. Одни разговоры, только болтает. Генри не хочет этот бой, иначе мы можем его устроить. То же самое с Петром», — приводит слова О'Мэлли BJPenn.

Ян в своём последнем бою встречался с представителем США Алджэмейном Стерлингом. Поединок проходил на турнире UFC 273 и завершился победой американца раздельным судейским решением.

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