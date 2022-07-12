О'Мэлли: Пётр Ян такой же, как и Сехудо. Только болтает

Боец легчайшего веса UFC американец Шон О'Мэлли высказался по поводу возможного поединка с россиянином Петром Яном.

«Я девятый номер рейтинга. Единственный маленький грёбаный проныра, у которого нет боя, – это Пётр Ян.



Он говорил: «Эй, розовый пудель, брось мне вызов, если победишь». Мне не дали микрофон, чтобы я мог это сделать.



Я думаю, что он такой же, как Генри Сехудо. Одни разговоры, только болтает. Генри не хочет этот бой, иначе мы можем его устроить. То же самое с Петром», — приводит слова О'Мэлли BJPenn.

Ян в своём последнем бою встречался с представителем США Алджэмейном Стерлингом. Поединок проходил на турнире UFC 273 и завершился победой американца раздельным судейским решением.