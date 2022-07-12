«Когда я тренировался ещё без носков». Алексей Олейник показал архивное фото

Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав архивную фотографию с тренировки.



«1996 год. Когда я тренировался ещё без носков! Мне 19,5 лет, я только пару месяцев тренируюсь, мой первый зал — на фотографии, два самодельных мешка с песком, бегаем, кувыркаемся, боремся, делаем броски, спаррингуемся — на деревянном полу, отопления в зале зимой не было, часто бывало минус 15-20 Цельсия перед тренировкой, и татами у нас не было, ни одного мата», — написал Олейник.

Фото: Из личного архива Алексея Олейника

Последний поединок Олейник провёл на турнире UFC 273, где встречался с американцем Джаредом Вандераа. Алексей одолел соперника в первом раунде, поймав того на редкий удушающий приём.

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