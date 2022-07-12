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«Я понял, что превратился в гориллу». Конор Макгрегор показал физическую форму. Фото

«Я понял, что превратился в гориллу». Конор Макгрегор показал физическую форму. Фото
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в соцсетях, показав серию фотографий, сделанную в бойцовском клубе Straight Blast Gym.

«Я только что понял, что через семь лет после нашего первого титула чемпиона UFC и через 10 лет после нашего первого титула чемпиона по ММА я превратился в гориллу», — написал Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В настоящее время Конор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Макрегора был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе, американец Дастин Порье, который праздновал победу ещё в первом раунде.

Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон:

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