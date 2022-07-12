Бой двоюродного брата Хабиба на турнире UFC отменён

Боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов не примет участия в поединке с американцем Филипом Роу на турнире UFC. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на организаторов спортивного мероприятия.



«Бой Нурмагомедов — Роу отменён», — говорится в сообщении собеседника агентства.



Сообщается, что у Абубакара возникли проблемы с получением визы в США, где должен состояться турнир. Спортивное шоу запланировано на 16 июля.



Абубакар Нурмагомедов — двоюродный брат известного российского бойца, бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. В его активе 16 побед, три поражения, а также одна ничья.

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу: