Джермелл Чарло высказался о сроках боя с Тимом Цзю
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе, американец Джермелл Чарло заявил, что проведёт поединок с австралийским боксёром русского происхождения Тимофеем Цзю не ранее 28 января 2023 года. Об этом в своих социальных сетях рассказал известный журналист Майкл Бенсон.
Напомним, ранее Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок Чарло с Цзю. Джермелл объединил титулы WBC, WBA, IBF и WBO в середине мая, когда в 10-м раунде нокаутировал представителя Аргентины Брайана Кастаньо, нанеся ему первое поражение в карьере. Тимофей в конце марта одолел единогласным решением судей американца Террелла Гуше. Бой проходил в США.
Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку:
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