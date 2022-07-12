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Джермелл Чарло высказался о сроках боя с Тимом Цзю

Джермелл Чарло высказался о сроках боя с Тимом Цзю
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе, американец Джермелл Чарло заявил, что проведёт поединок с австралийским боксёром русского происхождения Тимофеем Цзю не ранее 28 января 2023 года. Об этом в своих социальных сетях рассказал известный журналист Майкл Бенсон.

Напомним, ранее Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок Чарло с Цзю. Джермелл объединил титулы WBC, WBA, IBF и WBO в середине мая, когда в 10-м раунде нокаутировал представителя Аргентины Брайана Кастаньо, нанеся ему первое поражение в карьере. Тимофей в конце марта одолел единогласным решением судей американца Террелла Гуше. Бой проходил в США.

Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку:

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