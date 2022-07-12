Бетербиев раскрыл, о чём говорил с Кадыровым у него в гостях
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Известный российский боксёр Артур Бетербиев разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал о встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
«Друзья! Вчера мне была оказана огромная честь побывать вместе с другими именитыми спортсменами в гостях у главы Чеченской Республики, Героя России, моего дорогого БРАТА Рамзана Ахматовича Кадырова!
В неформальной обстановке мы обсудили итоги поединка, прошедшего в Нью-Йорке с Джоном Смитом, а также планы на ближайшее будущее!
Уважаемый Рамзан Ахматович! Всё, что вы делаете для спорта в нашей республике — невозможно оценить! Я безмерно благодарен вам за вашу поддержку в мой адрес! Каждое ваше доброе слово — для меня награда!» — написал Бетербиев.
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