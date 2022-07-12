«Я перестал надеяться в какой-то момент». Головкин — о третьем бое с Канело

Двукратный чемпион мира в среднем весе казахстанский ветеран Геннадий Головкин признался, что был момент, когда он потерял надежду, что третий поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом когда-нибудь состоится.

«В какой-то момент я перестал надеяться, что этот бой состоится, потому что были какие-то обязательства, договорные обязательства, которые были нарушены, возникли какие-то юридические проблемы, а потом началась пандемия. Так что действительно я перестал надеяться в какой-то момент. Но в конце концов этот бой состоится, и я очень рад, что он состоится именно сейчас», — приводит слова Головкина BoxingScene.



Напомним, третий поединок бойцов состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США). Первый бой завершился с ничейным результатом, во втором поединке Альварес одержал победу решением судей.

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