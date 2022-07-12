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Бывший соперник Усика объяснил, почему Джошуа может одолеть украинца

Бывший соперник Усика объяснил, почему Джошуа может одолеть украинца
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Бывший британский чемпион мира Тони Беллью поделился мыслями о предстоящем матче-реванше между его соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. Беллью и сам сражался с Усиком. В ноябре 2018 года Александр нокаутировал Тони, после чего британец завершил карьеру.

«Он более чем способен победить любого тяжеловеса в мире. Для этого у него есть все необходимые качества. Он просто должен понять и поверить в это сам. Его навыки позволяют ему победить кого угодно. И я знаю, что он действительно верит, что победит. Главное теперь перенести это в ринг», — приводит слова Беллью BoxingScene со ссылкой на IFL TV.

Реванш между Усиком и Джошуа должен состояться в августе этого года. В первом бою победу праздновал Александр.

Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем:

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