Бывший соперник Усика объяснил, почему Джошуа может одолеть украинца

Бывший британский чемпион мира Тони Беллью поделился мыслями о предстоящем матче-реванше между его соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. Беллью и сам сражался с Усиком. В ноябре 2018 года Александр нокаутировал Тони, после чего британец завершил карьеру.
«Он более чем способен победить любого тяжеловеса в мире. Для этого у него есть все необходимые качества. Он просто должен понять и поверить в это сам. Его навыки позволяют ему победить кого угодно. И я знаю, что он действительно верит, что победит. Главное теперь перенести это в ринг», — приводит слова Беллью BoxingScene со ссылкой на IFL TV.
Реванш между Усиком и Джошуа должен состояться в августе этого года. В первом бою победу праздновал Александр.
Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем:
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