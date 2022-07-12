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«Дана Уайт прячется от меня с прошлого года». Джейк Пол высказался о Макгрегоре

«Дана Уайт прячется от меня с прошлого года». Джейк Пол высказался о Макгрегоре
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Популярный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, разместил новый пост в своих социальных сетях, где оставил сообщение, адресованное экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях, ирландцу Конору Макгрегору.

«Факты есть факты. Конору следовало бы усвоить от своего босса Даны Уайта, что я не тот, кто будет просто играться. Дана прячется от меня с прошлого года», — написал Пол в своих социальных сетях.

Ранее Пол высказался о возможном бое с Макгрегором, на что Конор кратко ответил: «Ты неудачник, малыш. Ты никто».

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Макгрегор показал свой бар, украшенный в цветах ЛГБТ:

Конор — одно грандиозное надувательство. Макгрегор просто издевается над всеми Конор — одно грандиозное надувательство. Макгрегор просто издевается над всеми
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