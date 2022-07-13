Геннадий Головкин ответил, в каком случае завершит карьеру

Двукратный чемпион мира в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин поделился мыслями о завершении карьеры. По словам Головкина, в этом вопросе он будет прислушиваться к своему телу.
«Мне трудно сказать. Я буду продолжать, пока не перестану чувствовать, что могу выжимать лучшее из себя, лучший бокс на самом высшем уровне. Я буду продолжать, пока моё тело не скажет мне остановиться.
У меня также есть три пояса в 160 фунтах, так что победа или поражение в этом предстоящем бою [в 168 фунтах] не повлияет на моё решение о том, когда уйти в отставку. Речь идёт о том, чтобы быть честным с самим собой, слушать своё тело и свой разум и чувствовать, когда он говорит остановиться. И тогда ты останавливаешься», — приводит слова Головкина BoxingScene.
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