Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт подарил крупную сумму наличными блогеру на день рождения

Дана Уайт подарил крупную сумму наличными блогеру на день рождения
Комментарии

52-летний бизнесмен и владелец промоушена UFC Дана Уайт сделал необычный подарок известному в США блогеру Кайлу Форгарду. Об этом сообщает MMA Fighting, ссылаясь на соответствующий видеоролик блогера.

Уайт преподнёс в подарочной упаковке значительную сумму наличных денежных средств – $ 250 тыс.

Видео доступно на «Чемпионате».

Как и ожидалось, это вызвало довольно бурную реакцию со стороны интернет-сообщества ММА, учитывая продолжающийся разговор о зарплате бойцов в UFC. В то время как многие бойцы — особенно на контрактах начального уровня — с трудом сводят концы с концами, президент промоушена раздаёт подарки на день рождения в том денежном размере, который изменил бы жизнь многих зарегистрированных спортсменов.

Новость по теме
«Дана Уайт прячется от меня с прошлого года». Джейк Пол высказался о Макгрегоре
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022