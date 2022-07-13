Дана Уайт подарил крупную сумму наличными блогеру на день рождения
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52-летний бизнесмен и владелец промоушена UFC Дана Уайт сделал необычный подарок известному в США блогеру Кайлу Форгарду. Об этом сообщает MMA Fighting, ссылаясь на соответствующий видеоролик блогера.
Уайт преподнёс в подарочной упаковке значительную сумму наличных денежных средств – $ 250 тыс.
Видео доступно на «Чемпионате».
Как и ожидалось, это вызвало довольно бурную реакцию со стороны интернет-сообщества ММА, учитывая продолжающийся разговор о зарплате бойцов в UFC. В то время как многие бойцы — особенно на контрактах начального уровня — с трудом сводят концы с концами, президент промоушена раздаёт подарки на день рождения в том денежном размере, который изменил бы жизнь многих зарегистрированных спортсменов.
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