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«Ну вы поняли». Александр Емельяненко показал видео с тренировки

«Ну вы поняли». Александр Емельяненко показал видео с тренировки
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в телеграм-канале, показав видеозапись с тренировки.

«Ну вы поняли. Доброе утро», — подписал видео Александр.

Александр Емельяненко показал видео с тренировки:

В настоящее время Емельяненко усиленно готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Их бой должен состояться в сентябре. В последнем бою, напомним, Александр встречался с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени и проходило на голых кулаках. Победу решением судей добыл Емельяненко. После этого в боях Александр не участвовал.

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