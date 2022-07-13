Физиев выбыл на неопределённый срок из-за перелома носа, полученного в бою с дос Аньосом

Десятому номеру рейтинга лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэлю Физиеву потребовалась операция на носу. Об этом информирует MMA Fighting.



Сообщается, что Физиев получил перелом носа во время поединка с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 58. По сведениям источника, Физиев сможет вернуться в октагон в ноябре или декабре.



Напомним, Физиев праздновал победу, нокаутировав бразильца в последнем раунде. Этот триумф стал для него уже шестым кряду в американском промоушене. При этом Физиев потерпел только одно поражение, которое состоялось ещё во время его дебюта в лиге. Всего в смешанных единоборствах на его счету 12 побед, восемь из которых – нокаутом.