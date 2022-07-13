Физиев выбыл на неопределённый срок из-за перелома носа, полученного в бою с дос Аньосом
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Десятому номеру рейтинга лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэлю Физиеву потребовалась операция на носу. Об этом информирует MMA Fighting.
Сообщается, что Физиев получил перелом носа во время поединка с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 58. По сведениям источника, Физиев сможет вернуться в октагон в ноябре или декабре.
Напомним, Физиев праздновал победу, нокаутировав бразильца в последнем раунде. Этот триумф стал для него уже шестым кряду в американском промоушене. При этом Физиев потерпел только одно поражение, которое состоялось ещё во время его дебюта в лиге. Всего в смешанных единоборствах на его счету 12 побед, восемь из которых – нокаутом.
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