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Названа дата боя между Тимом Цзю и Джермеллом Чарло

Названа дата боя между Тимом Цзю и Джермеллом Чарло
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Поединок между абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе американцем Джермеллом Чарло и австралийским боксёром русского происхождения Тимофеем Цзю, являющимся обязательным претендентом на титулы в первом среднем весе, состоится 28 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании No Limit Boxing, которая представляет интересы Тимофея.

Джермелл объединил титулы WBC, WBA, IBF и WBO в середине мая, когда в 10-м раунде нокаутировал представителя Аргентины Брайана Кастаньо, нанеся ему первое поражение в карьере. Цзю в конце марта одолел единогласным решением судей американца Террелла Гуше.

Тим Цзю поделился видео, на котором поймал 4 подброшенные монеты:

Чарло отчаянно спасается от боя с Цзю. Сын Кости так напугал суперчемпиона? Чарло отчаянно спасается от боя с Цзю. Сын Кости так напугал суперчемпиона?
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