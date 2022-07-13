Названа дата боя между Тимом Цзю и Джермеллом Чарло

Поединок между абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе американцем Джермеллом Чарло и австралийским боксёром русского происхождения Тимофеем Цзю, являющимся обязательным претендентом на титулы в первом среднем весе, состоится 28 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании No Limit Boxing, которая представляет интересы Тимофея.



Джермелл объединил титулы WBC, WBA, IBF и WBO в середине мая, когда в 10-м раунде нокаутировал представителя Аргентины Брайана Кастаньо, нанеся ему первое поражение в карьере. Цзю в конце марта одолел единогласным решением судей американца Террелла Гуше.

Тим Цзю поделился видео, на котором поймал 4 подброшенные монеты: