Названа дата боя между Тимом Цзю и Джермеллом Чарло
Поделиться
Поединок между абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе американцем Джермеллом Чарло и австралийским боксёром русского происхождения Тимофеем Цзю, являющимся обязательным претендентом на титулы в первом среднем весе, состоится 28 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании No Limit Boxing, которая представляет интересы Тимофея.
Джермелл объединил титулы WBC, WBA, IBF и WBO в середине мая, когда в 10-м раунде нокаутировал представителя Аргентины Брайана Кастаньо, нанеся ему первое поражение в карьере. Цзю в конце марта одолел единогласным решением судей американца Террелла Гуше.
Тим Цзю поделился видео, на котором поймал 4 подброшенные монеты:
Комментарии
- 13 июля 2022
-
15:19
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
13:47
-
12:47
-
11:49
-
10:59
-
10:05
-
09:17
-
08:56
-
04:21
-
02:42
-
00:15
- 12 июля 2022
-
23:42
-
23:21
-
22:14
-
22:06
-
21:41
-
20:51
-
20:28
-
19:54
-
19:24
-
18:37
-
18:20
-
17:21
-
16:53
-
16:01
-
14:57
-
14:24
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
13:59
-
13:47
Партнерский контент