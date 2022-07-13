Тюлюлин рассказал о своей травме, из-за которой пропустил турнир UFC

Российский боец UFC Денис Тюлюлин поделился подробностями о своей травме, которая не позволила ему провести поединок с Джейми Пикеттом на турнире UFC Вегас 58, который состоялся в ночь на 10 июля мск.
«Получил [травму] на последней тренировке, но не в борьбе. Делал высед и дёрнул ребро. Диагноз называется смещение межрёберного хряща. По ощущениям это похоже на перелом, потому что тяжело двигать корпусом и наклоняться. Но по факту это не перелом. Соответственно, восстановление будет в несколько раз быстрее», — сказал Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Последний бой 34-летний Тюлюлин провёл с соотечественником Алиасхабом Хизриевым. Поединок продлился два раунда и завершился победой Хизриева удушающим приёмом. Этот бой пока является для Тюлюлина единственным в UFC.
Обзор центра UFC Gym Moscow от бойца Дениса Тюлюлина:
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